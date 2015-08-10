تقرير – روما طلب استعارة فيرمايلين من برشلونة

طلب نادي روما من نظيره برشلونة استعارة مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين لمدة موسم وذلك بعد لقاء الفريقين الودي الذي أقيم قبل عدة أيام.

وأفادت صحفية كوريير ديللو سبورت الإيطالية في تقرير لها أن روما يرغب في استعارة فيرمايلين خاصة بعدما انضمام أليسيو رومانيولي إلى ميلان.

وأشار التقرير إلى أن قدرة فيرمايلين على اللعب كظهير أيسر هي ما جذبت أنظار المدرب رودي جارسيا لضمه إلى فريق العاصمة الإيطالية.

ولكن صحيفة سبورت الإسبانية أفادت بأن المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي لا يرغب في الاستغناء عن فيرمايلين على الرغم من غيابه طوال الموسم الماضي للإصابة.

وذكر التقرير بأن برشلونة لا يوجد لديه أي نية للتفاوض مع روما بشأن فيرمايلين.