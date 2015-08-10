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مصرع عامل غرقًا بترعة الملاحة فى طنطا

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مصرع عامل غرقًا بترعة الملاحة فى طنطا مصرع عامل غرقًا بترعة الملاحة فى طنطا
لقى عامل مقيم قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا مصرعه غرقًا بمياه ترعة الملاحة، بجوار نقطة مرور سالم أول طنطا لعدم إجادته السباحة، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه ترعة الملاحة بجوار مرور سالم انتقل ضباط المباحث، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعى فضل إبراهيم فضل على نصر 19سنة عامل مقيم بقرية ميت حبيش البحرية - مركز طنطا.

وبسؤال عمه فتحى فضل على نصر 57 سنة عامل قرر أثناء قيام نجل شقيقه بالاستحمام بمياه الترعة جرفه التيار والغرق لعدم إجادته السباحة، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، تحرر المحضر 9566 إدارى قسم أول طنطا وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
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مصر 365