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أوقاف فلسطين: الملك سلمان وافق على استضافة ألف حاج من ذوى الشهداء

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أوقاف فلسطين: الملك سلمان وافق على استضافة ألف حاج من ذوى الشهداء أوقاف فلسطين: الملك سلمان وافق على استضافة ألف حاج من ذوى الشهداء
أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وافق على استضافة ألف حاج من ذوى شهداء فلسطين، ضمن المكرمة السنوية لهذه الشريحة من خادم الحرمين.

وقال وكيل وزارة وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، زياد الرجوب، فى تصريح صحفى، الاثنين، إن المملكة أرسلت كتابًا بإرادة ملكية، بمنح مكرمة الحج لذوى الشهداء لهذا العام، بواقع ألف حاج، 500 من غزة و500 من الضفة.

وأضاف الرجوب أن تحديد موعد رحلة سفر حجاج المكرمة سيكون من المملكة العربية ، كونها الجهة المستضيفة لهم، ولكونهم فى رعاية الملك السعودى فى أداء كافة طقوس الحج، موضحا أن عملية تحديد أسماء المستفيدين من المكرمة ستتولاه مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

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مصر 365

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