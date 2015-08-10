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يديعوت: قمامة الفلسطينيين خطر يهدد أمن الإسرائيليين فى المستوطنات

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يديعوت: قمامة الفلسطينيين خطر يهدد أمن الإسرائيليين فى المستوطنات يديعوت: قمامة الفلسطينيين خطر يهدد أمن الإسرائيليين فى المستوطنات
اتهمت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية سكان قطاع غزة بالتعمد فى إيذاء الإسرائيليين من خلال وضع أكوام كبيرة من القمامة على الحدود مع إسرائيل وبالتحديد عن الجدار الشائك الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وأضافت الصحيفة أن أكوام القمامة بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار وهو ما يحتاج لفترة طويلة لإزالتها ، موضحة أن المستوطنيين الذين يعيشون فى مستوطنات قريبة من القطاع يعانون من الروائح الكريهة الآتية من الأكوام، واصفة أكوام القمامة بالتهديد الذى يهدد امن الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة ان المستوطنيين ابلغوا الشرطة بانهم لا يستطيعون المعيشة بسبب هذه الأكوام ، التى ازدات بعد العملية العسكرية الأخيرة التى شنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة الصيف الماضى ، حيث يتم التخلص من حطام المنازل إلى هذه الأكوام.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المستوطنات القريبة من غزة أن الجيش الإسرائيلى لا يستطيع الدخول إلى أراضى القطاع لإزالة القمامة ، كما أنه لا توجد وسيلة للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من الأكوام .
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