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السودان يلغى تأشيرة دخول اليمنيين لأراضيها ويبدى استعداده لعلاج الجرحى

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السودان يلغى تأشيرة دخول اليمنيين لأراضيها ويبدى استعداده لعلاج الجرحى السودان يلغى تأشيرة دخول اليمنيين لأراضيها ويبدى استعداده لعلاج الجرحى
التقى نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن اليوم فى الخرطوم وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحى.

وفى اللقاء أكد نائب الرئيس السودانى دعم ومساندة بلاده لليمن على مختلف المستويات كترجمة حقيقية لعمق العلاقة التاريخية بين البلدين وبما تمليه أواصر الأخوة بين شعبى البلدين.

من جانبه، عبر وزير حقوق الإنسان اليمنى عن تقدير اليمن حكومة وشعبا لقرار السودانية إلغاء تأشيرة دخول اليمنيين لأراضيها، وتسهيل اقامة الطلاب اليمنيين وغيرهم ومعاملتهم معاملة المواطن السودانى. وناقش اللقاء قضية نقل الجرحى اليمنيين للعلاج فى السودان.

وقد أبدى نائب الرئيس السودانى استعداد بلاده للمساهمة فى علاج الجرحى اليمنيين على ان يتم وضع آلية مناسبة مع الجهات المختصة لترتيب علاجهم فى المستشفيات السودانية.

إصابة نائب رئيس البرلمان اليمنى ومقتل 4 من مرافقيه فى كمين للحوثيين

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مصر 365

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