أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة اسرائيلية عسكرية ترفض اطلاق سراح نائبة فلسطينية

Google+ Print
محكمة اسرائيلية عسكرية ترفض اطلاق سراح نائبة فلسطينية محكمة اسرائيلية عسكرية ترفض اطلاق سراح نائبة فلسطينية
اعلنت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الاسير وحقوق الانسان أن محكمة عسكرية اسرائيلية رفضت الاثنين اطلاق سراح النائبة الفلسطينية خالدة جرار بكفالة.

وكانت جرار اعتقلت فى ابريل الماضى بتهمة "التحريض على العنف والارهاب"، حسب ما اعلن الجيش الاسرائيلى لدى اعتقالها.

كما تطرق الجيش الاسرائيلى إلى انتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى تعتبرها اسرائيل ارهابية، والى صدور امر اسرائيلى بمنعها من الاقامة فى رام الله والبقاء فى اريحا، لم تتقيد به.

وقال زوجها غسان جرار لوكالة فرانس برس امام المحكمة "انها معتقلة سياسية".

وأعطت المحكمة العسكرية اسبوعين للاتهام لتقديم شهوده على أن تعقد الجلسة المقبلة فى الرابع والعشرين من اغسطس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365