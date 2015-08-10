محكمة اسرائيلية عسكرية ترفض اطلاق سراح نائبة فلسطينية

اعلنت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الاسير وحقوق الانسان أن محكمة عسكرية اسرائيلية رفضت الاثنين اطلاق سراح النائبة الفلسطينية خالدة جرار بكفالة.

وكانت جرار اعتقلت فى ابريل الماضى بتهمة "التحريض على العنف والارهاب"، حسب ما اعلن الجيش الاسرائيلى لدى اعتقالها.

كما تطرق الجيش الاسرائيلى إلى انتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى تعتبرها اسرائيل ارهابية، والى صدور امر اسرائيلى بمنعها من الاقامة فى رام الله والبقاء فى اريحا، لم تتقيد به.

وقال زوجها غسان جرار لوكالة فرانس برس امام المحكمة "انها معتقلة سياسية".

وأعطت المحكمة العسكرية اسبوعين للاتهام لتقديم شهوده على أن تعقد الجلسة المقبلة فى الرابع والعشرين من اغسطس.

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