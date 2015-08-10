لحواء.. القلق يسبب فقدان الوزن أثناء الحمل

تعانى كثير من الأمهات من اكتساب المزيد من الوزن خلال فترة الحمل، كما أن هناك كثير من السيدات يعانين من النحافة ولا يقدرن على كسب المزيد من الوزن خلال هذه الفترة.

وأوضحت العديد من الدراسات أن كثيرا من السيدات معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات أثناء الحمل والمخاض وقد تصل المشاكل الصحية لمدى الحياة.

ووفقًا للموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News"، أوضح الباحثون أن التخلص من القلق يعزز كسب المزيد من الوزن وتناول الطعام الصحى.

وكشفت العديد من الدراسات أن التغيرات فى الشهية وتذبذب وتغير مستويات الطاقة خلال اليوم، يمكن أن يكون تحديًا لتناول الطعام الصحى.

وأوضح الباحثون أن القلق يمكن أن يخلق التوتر الذى يعتبر أسوأ شىء بالنسبة للسيدات خلال فترة الحمل.

وأضافت الدكتورة ريبيكا سكريتشفيلد، خبيرة التغذية فى واشنطن العاصمة، أن التوتر والقلق يفقدون الجسم الشهية فى تناول الأطعمة المغذية والصحية، لذلك يجب القضاء على القلق أثناء الحمل.

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