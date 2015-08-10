"الصحة": 3.4 مليار جنيه ميزانية التأمين الصحى على الفلاحين

ناشد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين والأطفال، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل مرضى القلب والتشنجات العصبية بعدم التعرض لضوء الشمس المباشر، خاصة فى وقت الظهيرة بسبب ارتفاع حرارة الشمس التى تؤدى إلى الوفاة.

وقال حسام عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، إن هناك 66 مصابا داخل المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خرج منهم 29 وباقى المواطنين حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة فى انتظار قاعدة بيانات الفلاحين من وزارة الزراعة من أجل تطبيق خدمة التأمين الصحى عليهم، منوها أن التمويل جاهز لتغطية هذه الخدمة، حيث ترصد الوزارة ميزانية 3.4 مليار جنيه للتأمين الصحى على الفلاحين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن والمراكز والمستشفيات التى ستقدم خدمة التأمين الصحى على الفلاحين بمحافظات الجمهورية.

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