أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": 3.4 مليار جنيه ميزانية التأمين الصحى على الفلاحين

Google+ Print
"الصحة": 3.4 مليار جنيه ميزانية التأمين الصحى على الفلاحين "الصحة": 3.4 مليار جنيه ميزانية التأمين الصحى على الفلاحين
ناشد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين والأطفال، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل مرضى القلب والتشنجات العصبية بعدم التعرض لضوء الشمس المباشر، خاصة فى وقت الظهيرة بسبب ارتفاع حرارة الشمس التى تؤدى إلى الوفاة.

وقال حسام عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، إن هناك 66 مصابا داخل المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خرج منهم 29 وباقى المواطنين حالتهم مستقرة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة فى انتظار قاعدة بيانات الفلاحين من وزارة الزراعة من أجل تطبيق خدمة التأمين الصحى عليهم، منوها أن التمويل جاهز لتغطية هذه الخدمة، حيث ترصد الوزارة ميزانية 3.4 مليار جنيه للتأمين الصحى على الفلاحين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن والمراكز والمستشفيات التى ستقدم خدمة التأمين الصحى على الفلاحين بمحافظات الجمهورية.


>- وزير الصحة يوافق على إدراج الفلاحين بمشروع الرعاية الصحية لغير القادرين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365