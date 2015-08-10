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وفاة اثنين وإصابة 5 آخرين بالدقهلية بضربة شمس نتيجة ارتفاع الحرارة

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وفاة اثنين وإصابة 5 آخرين بالدقهلية بضربة شمس نتيجة ارتفاع الحرارة وفاة اثنين وإصابة 5 آخرين بالدقهلية بضربة شمس نتيجة ارتفاع الحرارة
توفى مواطنان اليوم بالدقهلية ليرتفع عدد المتوفين بضربات شمس بالدقهلية إلى 5 حالات، وقد أصدرت مديرية صحة الدقهلية بيانا أكدت فيه وفاة كل من "سميرة الغندور" بمستشفى حميات بلقاس، والسيد محمد عجيزة بمستشفى شربين المركزى، وجاءت الوفاة نتيجة إصابتهم بضربة شمس أدت إلى اضطرابات فى درجة الوعى واختلال فى وظائف التنفس.

وقد أصيب اثنان من المواطنين اليوم بضربات شمس، وهما صدفة محمد محمود، وحجزت فى مستشفى شبراويش المركزى، وصالح توكل بمستشفى بلقاس المركزى.. وتم نقل حالة مصابة من مركز تمى الأمديد إلى مستشفى الباطنة التخصصى، وتم نقل حالة أخرى من مستشفى ميت غمر، بالإضافة إلى اشتباه بحالة أخرى بمركز أجا.

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مصر 365