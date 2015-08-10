مجلس جامعة المنصورة يناقش سبل الارتقاء بترتيب الجامعة فى التصنيف العالمى

عقد مجلس عمداء جامعة المنصورة اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، لمناقشة الاستعدادات للعام الدارسى الجديدة وتطوير المناهج التعليمية.

وشدد المجلس على ضرورة تشكيل فرق عمل لصيانة المبانى والمنشآت للاستعداد للعام الدراسى الجديد، ووافق المجلس على تشكيل فرق عمل للارتقاء بتصنيف الجامعة على مختلف مواقع التصنيف العالمية للجامعات محليا ودوليا.

وعمل ورش عمل لتوضيح كيفية تسجيل أعضاء هيئة التدريس والباحثين على موقع جوجل اسكولر وبوابة الباحثين وبعض المواقع الأخرى.

بجانب تشكيل لجان لتطوير المناهج الدراسية لتواكب التطور العلمى السريع وتقديمها بأحدث الأساليب التعليمية واستخدام تكنولوجيا التعليم.

كما أعلن المجلس أنه تم الانتهاء من الإعلان عن نتائج جميع الكليات ما عدا كلية الحقوق التى سيتم إعلان نتائجها خلال الأسبوع القادم لجميع الفرق الدراسية.

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