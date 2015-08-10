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السجن 3 سنوات لـ72 إخوانيا بينهم 3 نواب والمؤبد لعنصرين بالشرقية

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السجن 3 سنوات لـ72 إخوانيا بينهم 3 نواب والمؤبد لعنصرين بالشرقية السجن 3 سنوات لـ72 إخوانيا بينهم 3 نواب والمؤبد لعنصرين بالشرقية
قضت دائرة إرهاب الشرقية ـ مساء اليوم، برئاسة المستشار صلاح حريز وسكرتارية أحمد رزق بالسجن المشدد 3 سنوات لـ72 إخوانيا، أبرزهم القيادى السيد نجيدة عضو مجلس الشورى المنحل والسيد حزين عض مجلس الشورى، ومؤمن زعرور عضو مجلس الشعب السابق.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ2 من أعضاء الإخوان وذلك لتحريضهم على العنف بمراكز بلبيس والعاشر من رمضان وأبوحماد بعد فض اعتصام رابعة، وقضت المحكمة براءة 20 إخوانيا.

وكان المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال 94 إخوانى بدائرة جنوب الشرقية لتحريضهم على العنف والشروع فى القتل والتظاهر غيرى السلمى والخروج على الشرعبية، بعد فض اعتصام رابعة.


>- مكتب الإخوان بالخارج: لم نصدر قرارات الفترة الماضية ونستعد لذكرى رابعة
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