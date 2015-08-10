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محافظ البحيرة يطالب مدير "التأمين الصحى" الجديد بزيادة منافذ صرف "سوفالدى"

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محافظ البحيرة يطالب مدير "التأمين الصحى" الجديد بزيادة منافذ صرف "سوفالدى" محافظ البحيرة يطالب مدير "التأمين الصحى" الجديد بزيادة منافذ صرف "سوفالدى"
استقبل اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الدكتور محمود السيد محمود المدير الجديد لفرع التأمين الصحى بالبحيرة، والذى تم تكليفه بمهام منصبه الجديد خلفا للدكتورة عصمت بسيونى.

وطالب محافظ البحيرة مدير التأمين بالارتقاء بمنظومة التأمين الصحى بالبحيرة والتخفيف عن كاهل المرضى والعمل على زيادة منافذ عيادات صرف عقار سوفالدى لعلاج فيروس سى لمرضى التأمين الصحى، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط الإدارى داخل عيادات التأمين الصحى.

يذكر أن الدكتور محمود السيد حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1984 ودبلوم فى إدارة الجودة من الجامعة الأمريكية TQM وكان يعمل مديرا لمستشفى جمال عبد الناصر ومديرا لمستشفى مبرة كفر الدوار.

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