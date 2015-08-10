عمال "بوتاجاز الوادى الجديد" ينهون إضرابهم بعد تدخل سكرتير عام المحافظة

أنهى العاملون بمحطة بوتاجاز الوادى الجديد الرئيسية إضرابهم عن العمل الذى بدأوه صباح اليوم اعتراضا على تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين، وذلك بعد تدخل اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد الذى وعدهم بحل جميع مشاكلهم، وتلبية مطالبهم، حيث أكد شاش على أن مطالب عمال المحطة مشروعة وأن المحافظة تسعى جاهدة لتلبيتها.

وشرح عمال المحطة الرئيسة للبوتاجاز بالمحافظة كافة مطالبهم لسكرتير عام المحافظة مؤكدين على انهم يتحملون ضغوط شديدة عليهم باعتبارها المحطة الوحيدة بالوادى الجديد والتى يخضع فيها العاملون لضغوط شديدة بسبب العمل المتواصل والمجهد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة لا يمكن تحملها ومن غير المعقول أن يتم تأخير رواتبهم والاستهانة بمطالبهم، حيث وعدهم شاش بحل مشكلاتهم فى غضون أيام.