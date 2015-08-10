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وفاة 3 وإصابة 15 من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بسبب موجة الحر

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وفاة 3 وإصابة 15 من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بسبب موجة الحر وفاة 3 وإصابة 15 من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بسبب موجة الحر
لقى 3 مرضى مصرعهم وأصيب 15 آخرون من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة، نتيجة إصابتهم بحالات إغماء وإعياء نتيجة موجة الحر الشديدة.

وتلقى اللواء سعيد شلبى إخطارا بالواقعة، وتبين أن المتوفين والمصابين تعرضوا لحالات إعياء شديدة نتيجة ارتفاع حرارة الجو، مما أسفر عن وقوع الوفيات والإصابات دون وجود شبهة جنائية، ومعظمهم من كبار السن، وتم إخطار الجهات المختصة بالصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.. وتم نقل الجثث للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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