المحتجون على قانون الخدمة المدنية ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين

أنهى العاملون بالضرائب والجمارك والآثار، وقفتهم الاحتجاجية، عصر اليوم الاثنين، أمام مقر نقابة الصحفيين، احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الجديد.

وعلى جانب آخر، قام عمال النظافة التابعون لمحافظة القاهرة، بإزالة المخالفات الناتجة عن تظاهر الآلاف من العاملين بالضرائب والجمارك والآثار بشارع عبد الخالق ثروت وعلى سلالم نقابة الصحفيين.

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