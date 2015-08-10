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المحتجون على قانون الخدمة المدنية ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين

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المحتجون على قانون الخدمة المدنية ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين المحتجون على قانون الخدمة المدنية ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين
أنهى العاملون بالضرائب والجمارك والآثار، وقفتهم الاحتجاجية، عصر اليوم الاثنين، أمام مقر نقابة الصحفيين، احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية الجديد.

وعلى جانب آخر، قام عمال النظافة التابعون لمحافظة القاهرة، بإزالة المخالفات الناتجة عن تظاهر الآلاف من العاملين بالضرائب والجمارك والآثار بشارع عبد الخالق ثروت وعلى سلالم نقابة الصحفيين.


>وقفة احتجاجية للعاملين بالضرائب أمام “الصحفيين” لرفض قانون الخدمة المدنية

تزايد المشاركين فى وقفة عمال الضرائب أمام "الصحفيين" وشلل مرورى بوسط البلد

اتحاد آثار مصر يطالب بإلغاء قانون الخدمة المدنية وتحسين الرعاية الصحية للأثريين

محافظ القاهرة: قانون الخدمة المدنية الجديد لا ينطبق على هيئة النقل العام

وزير التخطيط لـ"اليوم السابع": لا تراجع عن قانون"الخدمة المدنية".. وإصدار اللائحة خلال أيام.. أشرف العربى: بعض المحتجين ليسوا مخاطبين بالقانون.. ويؤكد: القانون يتضمن نظاما للحوافز وأفضل نظم التقييم

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