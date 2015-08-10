بالصور.. زحام شديد أمام السجلات المدنية بكفر الشيخ لاستخراج شهادات الميلاد

توافد المئات من المواطنين على مكاتب السجلات المدنية ومركز المعلومات بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، لاستخراج شهادات الميلاد للأطفال حديثى الميلاد، لإضافتهم على بطاقات التموين ، إضافة إلى القيود العائلية.

ورغم حرارة الجو، إلا أن الطوابير امتدت لمسافات طويلة أمام مكاتب السجلات المدنية، لمحاولة استخراج شهادات الميلاد، كما اختفت طوابع الأسرة لإرفاقها على شهادات الميلاد.

وشهدت بعض مكاتب البريد تكدسًا كبيرًا، وسط غضب الراغبين فى الحصول عليها، الأمر الذى استغله البعض لبيع طابع البريد بمبلغ 40 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا.

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