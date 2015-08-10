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الأمن يسلم مديرية الصحة بالغربية مستشفيين تابعين للإخوان

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الأمن يسلم مديرية الصحة بالغربية مستشفيين تابعين للإخوان الأمن يسلم مديرية الصحة بالغربية مستشفيين تابعين للإخوان
قامت قوات الأمن يرافقهم اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، ومسئولين من مديرية الصحة بالغربية بالتوجه لاستلام مستشفى النور بمنطقة منشية الزهراء بالمحلة ومستشفى دار الشفاء "أبو العزم" التابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية، بناء على حكم المحكمة بتسليم المقرات التابعة للإخوان للدولة لإدارتها.

وأثناء قيام قوات الأمن بتسلم المستشفى قام العاملون والأطباء بمستشفى النور بقطع التيار الكهربى عن المستشفى لإعاقة التسليم مما دفع رئيس المدينة لاستدعاء رئيس كهرباء المحلة لسرعة توصيل التيار الكهربى للمستشفى وتم توصيل الكهرباء.

فيما قام المسئولون عن مستشفى دار الشفاء بتهريب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستشفى، التى تحمل حسابات وبيانات المرضى إلى جانب تهريب كراتين الأدوية من الباب الخلفى للمستشفى ونقلها لإحدى الصيدليات التابعة لهم.

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مصر 365