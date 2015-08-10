الجيش اللبنانى يوقف إرهابيا يجند مراهقين لتنفيذ عمليات انتحارية

أوقف الجيش اللبنانى شخصا لقيامه بتجنيد مراهقين لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية ضد مواقع الجيش والأمن اللبنانيين.

وذكرت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان صحفى اليوم أنه بناء على معلومات سابقة توافرت لمخابرات الجيش عن قيام المدعو عبد الرحمن طارق الكيلاني، أثناء وجوده فى الخارج، بتجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية، تم إيقافه فور عودته الى لبنان، وأُخضع للتحقيق.

وأوضح البيان أنه خلال التحقيق اعترف الكيلانى بانتمائه لمجموعة الإرهابى أسامة منصور ومشاركته معها فى الإعتداءات على مراكز الجيش اللبنانى التى وقعت فى طرابلس بشمال البلاد.

كما اعترف الكيلانى بأنه من خلال وجوده فى الخارج كلّف من قبل المطلوبين بلال بدر وشادى المولوى باستقطاب عدد من المراهقين وتجنيدهم لتنفيذ عمليات إنتحارية ضد مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي.

>وكشف البيان أن الموقوف نجح فى تجنيد ثلاثة لبنانيين، اعترفوا بعد توقيفهم بأنهم كانوا بصدد تنفيذ المخطط المرسوم، وبأنهم قاموا بعمليات الرصد اللازمة لتنفيذه، وذلك بمشاركة آخرين لا يزالون متوارين عن الأنظار، وأشار إلى أنه قد تم إحالة الموقوفين إلى القضاء العسكري، فيما يجرى العمل على رصد المتورطين الآخرين لتوقيفهم.

على صعيد مصل .. وجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر اتهامات لأربعة سوريين بينهم ثلاثة موقوفين بجريمة الانتماء إلى "جبهة النصرة" بهدف القيام بأعمال ارهابية ومراقبة أشخاص فى لبنان، ورصد تحركاتهم بهدف استهدافهم، وأحال صقر الادعاء الى قاضى التحقيق العسكرى .

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