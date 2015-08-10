زعيم المعارضة الإسرائيلية: تجاهل مطالب عرب إسرائيل سيؤدى إلى ثورة

قال زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتسوج اليوم الاثنين إن "قطع الحكومة 500 مليون شيكل والتى كان من المفترض أن تعزز المجتمعات المحلية فى الوسط العربى هو مثال واضح على العنصرية فى تجاهل الطلب الشرعى لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذه الخطوة قد تؤدى إلى عواقب بالغة للمجتمع الإسرائيلي".

وأضاف هرتسوج فى تصريحات أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية - أن قرار خفض التمويل جاء على خلفية استمرار الصدع الذى انشأته الحكومة الاسرائيلية خلال الانتخابات، وأنه سيؤدى بإسرائيل إلى أماكن "لا تريد أن تصل إليها، ويجب ألا تصل إليها، حتى لدرجة تمرد مدني".

وأدلى هرتسوج بالتصريحات فى بلدة "طمرة" بينما كان فى جولة فى المجتمعات العربية فى الشمال، بعد يوم واحد من إلغاء رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو لجولة مماثلة بعد أن قيل له أن وجوده لم يكن موضع ترحيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصدع الذى أنشأته الحكومة خلال الانتخابات والذى أشار إليه هرتسوج نبع من التصريحات المعادية للعرب التى أدلى بها نتنياهو خلال الانتخابات التى جرت فى مارس الماضى عندما حث الناخبين اليمينيين للذهاب والتصويت لأنه قال إن "الناخبين العرب يسيرون بشكل جماعى نحو صناديق الاقتراع ".

ومضى هرتسوج بالقول إن " نتنياهو الذى ألغى زيارته إلى سخنين يجب أن نفهم أن العرب الإسرائيليين ليسوا معجونا فى يديه للأغراض الدعاية و ليسوا أهدافا لتكتيكات خوفه، فهم مواطنون بحقوق متساوية يجب أن يوفر لهم فرص العمل، والتعليم، والصحة".

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