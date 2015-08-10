لافروف يناقش هاتفيا مع نظيره الكويتى استعدادات زيارة أمير الكويت لموسكو

ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ناقش فى اتصالات هاتفيا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى صباح الخالد الحمد الصباح التحضيرات لزيارة أمير الكويت لموسكو.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكترونى :"لقد تم النظر فى القضايا الموضوعية حول تعزيز التعاون الروسى الكويتى فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة، وذلك ضمن إطار التحضيرات لزيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح المرتقبة إلى موسكو"، غير أن البيان لم يحدد موعدا لهذه الزيارة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين ناقشا الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك الوضع فى منطقة الخليج وسورية.

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