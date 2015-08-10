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برى يدعو لإصدار قرار أممى لوقف تمويل الإرهاب فى سوريا وضبط الحدود

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برى يدعو لإصدار قرار أممى لوقف تمويل الإرهاب فى سوريا وضبط الحدود برى يدعو لإصدار قرار أممى لوقف تمويل الإرهاب فى سوريا وضبط الحدود
أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن الحل الأممى المطلوب فى سوريا هو صدور قرار ملزم بتجفيف مصادر تمويل الارهاب ، ووقف التزويد بالسلاح وضبط مختلف الحدود.

ودعا برى - فى كلمة له اليوم خلال استقبال رئيس برلمان الباراجواى هوجو اداليبرتو فيلاكس مورينو - إلى دعم المركزية فى العراق وخاصة بعد الموقف العظيم الذى حدث أمس ، وأردف قائلا "لعلنا نقتدى بشيء منه فى لبنان ونخلص من براثن الطائفية (فى إشارة إلى الإصلاحات التى أقرتها الحكومة العراقية بناء على اقتراح رئيس الوزراء حيدر عبادي).

وطالب نبيه برى بدعم صياغة حلول سياسية لليمن وسوريا وليبيا، وشدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى تمثل القضية المركزية والأساس فى الشرق الأوسط ، وأن السلام سيبقى مفقودا" فى ظل السياسة العدوانية والاستيطانية الاسرائيلية بل إن التطرف والارهاب مصدرهما هذه القضية.

وأشار فى هذا الصدد إلى مصادرة الحكومة الاسرائيلية أراضى وممتلكات الفلسطينيين واستيطانها وتجريف مزروعاتهم وحملات الاعتقال العشوائية وحرق العائلات والاطفال، وقال إن الشرق الأوسط والدول العربية بصفة عامة تعيش حالة اضطراب وقلق وعنف ناتج عن وقائع داخلية عامة بصفة خاصة عن تدخلات خارجية عابرة لحدودها السيادية بالسلاح والمرتزقة .

وتقدم رئيس مجلس النواب اللبنانى إلى ضيفه رئيس برلمان الباراجواى بالشكر والعرفان على كل الرعاية والعناية التى يتلقاها اللبنانيون هناك ، والتى تشعرهم بحماية القانون وتمنحهم فرص العمل والاقامة وكل حقوق الانسان ولا تفرق بينهم وبين المواطنين.

ونوه بأن قوانين الباراجواى مكنت اللبنانيين الموجودين منذ ما يزيد على مئة عام من الاندماج فى حياة الدولة والمجتمع وتبوء أعلى المراكز من بينها نائب رئيس الجمهورية.
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