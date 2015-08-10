القبض على قاتل زوجته وحماته ببولاق.. والمتهم يعترف: استفزتنى فقتلتها

ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على قاتل زوجته وحماته وإصابة شقيق الزوجة ببولاق الدكرور بعدما اقتحم الزوج شقة أسرة زوجته وأمطر حماته بوابل من الرصاص، ثم أطلق الرصاص على زوجته، وبعدها أطلق الرصاص على شقيقة زوجته التى خرجت هاربة فى الشارع بعد رؤية والدتها وشقيقتها جثتين هامدتين.

ونجحت تحريات المقدم هانى الحسينى ومعاونيه فى تحديد مكان المتهم ويدعى "إسلام.أ.ص" 25 سنة وخرجت قوة أمنية بإشراف العميد محيى سلامة مشرف قطاع الشمال وقامت بمداهمة مكان اختبائه وألقت القبض عليه ونجحت فى العثور على البندقية التى قام باستخدامها فى الواقعة.

واعترف المتهم أمام اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة

>أن الخلافات بينه وبين زوجته جعلتها تترك المنزل منذ قرابة 20 يوما وتوجهت للإقامة بمنزل عمها حتى عادت السبت الماضى إلى منزل والدها بمنطقة بولاق الدكرور.

وفور علم المتهم ويعمل عاملا بعودة الزوجة إلى منزل أسرتها، توجه إليهم وفتحت له شقيقتها باب المنزل، إلا أنه فاجأها بإحكام قبضته على رقبتها ودفعها إلى الأرض، وقام بإخراج بندقية خرطوش من حقيبة كان يحملها، فشاهد حماته تقف أمامه تؤدى الصلاة فأطلق عليها عدة طلقات أردتها قتيلة.

وهرعت زوجته من غرفتها على صوت دوى الرصاص وما أن شاهدها حتى أطلق عليها عدة طلقات أيضا أودت بحياتها، واستدار باحثا عن شقيقة زوجته التى فتحت له باب الشقة ليجدها خرجت مسرعة تصرخ خارج باب الشقة، فأطلق عليها الرصاص أيضا وهرب.

وأمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.