جبهة النصرة تخلى مواقع تريدها تركيا منطقة عازلة بشمال سوريا

تقول جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا إنها انسحبت من خطوط مواجهة مع تنظيم الدولة الاسلامية شمال حلب وتركتها لمقاتلين معارضين آخرين لتخرج بذلك من منطقة بشمال سوريا تريد تركيا أن تقيم فيها منطقة عازلة.

وانتقد بيان للنصرة صدر أمس الأحد خطة أمريكية تركية لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من منطقة الحدود السورية التركية قائلا إن الهدف هو خدمة "أمن تركيا القومي" وليس قتال الرئيس السورى بشار الأسد.

والشهر الماضى أعلنت الولايات المتحدة وتركيا عزمهما طرد تنظيم الدولة الاسلامية من قطاع من الأراضى فى شمال سوريا قرب الحدود التركية وقدمتا غطاء جويا لمقاتلين سوريين فى المنطقة.

ورغم عدائها للدولة الإسلامية فإن الأراضى التى تسيطر عليها جبهة النصرة فى شمال سوريا مثلت مشكلة للعمليات التى تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد. وفى أواخر الشهر الماضى هاجمت جبهة النصرة مقاتلين سوريين تلقوا تدريبات فى إطار مساع تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية. ووصفت جبهة النصرة هؤلاء المقاتلين بأنهم عملاء للمصالح الأمريكية.

وقالت النصرة إن تركيا تعمل لمنع تشكيل دولة كردية فى شمال سوريا وإن الحكومة التركية والتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية هدفهما تحويل دفة القتال حسب أولوياتهما.

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