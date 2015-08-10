وزير المالية يدافع عن قانون الخدمة المدنية.. ويؤكد: يرسخ مبدأ "من جد وجد"

أكد وزير المالية الدكتور هانى قدرى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يرسخ مبدأ "من جد وجد"، مشيراً إلى أن موارد الحكومة محدودة، وهناك سعى لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من تلك الموارد.

وقال الوزير خلال مؤتمر بمقر مجلس الوزراء منذ قليل: "لا يجب أن يستوى من يعمل مع من لا يعمل.. أجرينا اتصالات بالنقابة العامة للعاملين بالدولة لاستيضاح الأمر، والجميع يشك فى أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف، وحان الوقت لإنهاء هذا الضعف".

وأشار قدرى إلى أن القانون هو إصلاح محورى فى الوظائف العامة، وإقرار للعدالة بين الموظفين بعضهم البعض، موضحا أن القانون يساعد فى تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد.

وأضاف الوزير: "الأجور ارتفعت إلى 218 مليار جنيه ، ولا توجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة، لذلك لابد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم فى ظل الموقف المالى الذى تشهده مصر وهو غاية فى الدقة".

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وتابع قدرى خلال المؤتمر: "أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبنى بلدنا، فالقانون قائم على مبدأ العدالة".



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