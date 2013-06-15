المغير: رجال الشرطة السذج فاكرين "تمرد" هترجعلهم هيبتهم

الناشط الإخواني لـ"الشرطة": انتوا ورقة واتحرقت خلاص نسيتوا أحداث الاتحادية

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

سخر أحمد المغير الناشط الإخواني، من رجال الشرطة، وذلك لإعلان وزارة الداخلية عدم التعرض للمتظاهرين يوم "30 يونيو"، فكتبت عبر حسابه الخاص على فيس بوك، "بعض ضباط الشرطة سذج بدرجة تخليني مشفق عليهم جدا، البهوات فاكرين قال ايه هيرجعوا حكم مبارك عشان سيطهم يرجع وشايفين إن بتوع تمرد اللي هما بتوع شفيق هيحققولهم ده".

وواصل: "يبني انت وهو انتوا ورق اتحرق خلاص ومش ممكن يرجع تاني انت ناسي مين اللي كان بيضربك وبيحرقك في الاتحادية والتحرير؟ الإخوان ولا تمرد لما كان اسمهم البلاك بلوك؟ طب خد التقيلة بقى، فيه كشف بـ"٢٠٠٠" ضابط محضرينه البهوات اللي انتوا حابينهم أوي هيتم تقديمهم كشف فداء عشان يقولوا للناس احنا مش زي مبارك ولا حاجة وهننفخلكم الشرطة والناس تقعد تصقف طبعا لأنكم عارفين قد إيه الناس بتحبكم "طبعا ده في الخطة الخزعبلية اللي فاكرين إنهم هياخدوا بيها الحكم يوم 30".

وتابع "يا ترى مرسي لما حكم انتقم من حد فيكم؟ أذى حد فيكم؟ ولا تناسى هو واحنا جراح وآلام كتير تسببتوا فيها لينا؟ احسم أمرك انت وهو واختار لأن الباب هيتقفل يوم 30 والملفات كلها هتتفتح والعداد بيعد".