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جينيفر أنيستون الوجه الإعلاني لشركة طيران الإمارات

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الإثنين 10-08-2015 15:21

حصلت النجمة العالمية Jennifer Aniston على 5 ملايين دولار بعد أن وقعت على عقد مع شركة طيران الإمارات لتكون الوجه الإعلاني للشركة .
ومن المتوقع أن تظهر النجمة البالغة من العمر 46 عاماً في الحملة الإعلانية عبر بوسترات مطبوعة وإعلانات تلفزيونية .
يُشار إلى أن النجمة Nicole Kidman كانت أطلّت في إعلان لشركة الاتحاد للطيران .
يذكر أن Jennifer Aniston تزوجت منذ أيّام حبيبها الممثل الأمريكي Justin Theroux في حفل زفاف سريّ، أقيم داخل قصرهما الفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
 

 

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