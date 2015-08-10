للرجال فقط.. 5 أطعمة لتعزيز مستويات التستوستيرون

التستوستيرون هو الهرمون الجنسى الذكورى، والذى يلعب دورًا حيويًا فى الصحة الجنسية للرجل، ويقوى أيضًا الرغبة الجنسية ويحسن المزاج ويقوى العضلات والعظام.

وتلعب الحمية الغذائية دورًا حيويًا هامًا فى تصنيع التستوستيرون، ومن أهم العناصر الغذائية التى لا يستغنى عنها الجسم لإنتاج هذا الهرمون الجنسى: الزنك والمغنسيوم والدهون الصحية الموجودة بالمكسرات والأسماك الزيتية، وكما يساهم تناول البروكلى والقرنبيط والكرنب فى تعزيز مستويات التستوستيرون بإزالة هرمون الإستروجين من جسم الرجال.

وكشف التقرير الذى نشر اليوم الاثنين، بموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن 5 أطعمة تساهم فى تعزيز مستويات التستوستيرون لدى الرجال وبالتالى تحسين الصحة الجنسية، وهى تشمل:

1.صفار البيض: يساهم فى تعزيز مستويات التستوستيرون، حيث يتحول الكولسترول إلى هذا الهرمون الجنسى.

2.الحبوب الكاملة: مثل الشعير والأرز البنى والكينوا، وهى غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز صحة غدة البروستاتا، والتى تلعب دورًا حيويًا فى العملية الجنسية.

3.صلصة الطماطم: تحتوى على تركيزات عالية من صبغ الليكوبين، والذى يمنح الطماطم لونها الأحمر المميز، وبجانب دوره فى تعزيز مستويات التستوستيرون، فهو يساهم أيضًا فى الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

4.البطيخ: غنى بعنصر البوتاسيوم الذى يقلل ارتفاع ضغط الدم ويحد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، هذا بالإضافة إلى أنه يساهم فى تعزيز مستويات الهرمون الذكرى الجنسى.

5.المشروم أو فطر عيش الغراب، والذى يعتبره البعض البديل الصحى الأمثل للحوم، يحتوى على تركيزات عالية من عنصر الزنك الذى يساهم فى رفع مستويات هرمون التستوستيرون، وكما تحتوى السبانخ والسى فود -خاصة المحار- واللحوم قليلة الدهن على تركيزات عالية من الزنك.