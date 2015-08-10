الزمالك يبدأ دراسة عروض القمصان الجديدة للفريق

يبدأ الزمالك دراسة العروض المقدمة لتقديم القمصان الجديدة للفريق، بعد فسخ التعاقد مع شركة "أديداس" الألمانية.

ووصل النادي الأبيض أكثر من عرض في الفترة الأخيرة، ولكن لايزال الاختيار محل دراسة.

وتباينت العروض التي وصلت الزمالك في طريقة تقديم القمصان.

وقدمت عدد من الشركات عروضا بتقديم ملابس للزمالك مجانا، مع دفع مقابل مادي بسيط للنادي. هذه الشركات لا تتضمن أسماء عالمية.

شركات أكبر قدمت عروضا بأن يشتري الزمالك قمصانه بمبلغ بسيط، خاصة أنها بدأت في إنهاء عملها مع الأندية الإفريقية.

ومن المفترض، أن يستقر الزمالك على العرض الأنسب له خلال أسبوع.

ويريد الزمالك أن تكون القمصان متاحة للاعبي الفريق، مع بداية الموسم الجديد.