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غدا.. اجتماع وزيرى خارجية روسيا والسعودية لمناقشة الأزمة اليمنية

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غدا.. اجتماع وزيرى خارجية روسيا والسعودية لمناقشة الأزمة اليمنية غدا.. اجتماع وزيرى خارجية روسيا والسعودية لمناقشة الأزمة اليمنية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيرى خارجية روسيا والسعودية، سيناقشان خلال لقاء سيجرى فى موسكو يوم غد الثلاثاء، سبل حل الأزمة فى سوريا واليمن ومكافحة الإرهاب فى المنطقة.

وجاء فى بيان نشرة موقع "العربية" أن المناقشات ستتواصل بشأن كيفية حل الأزمة فى سوريا وتعزيز تبادل وجهات النظر حول موضوع المبادرة الروسية بشأن إنشاء تحالف دولى واسع النطاق لمحاربة تنظيم داعش على الأراضى السورية.

ومن المقرر مناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، وتنامى قوة الجماعات المتطرفة المختلفة، وبشكل خاص تنظيم داعش.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير بالأزمة اليمنية، بما فى ذلك المشاركة لإرساء الاستقرار الأمنى فى اليمن، وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه من المتوقع بحث الوضع فى منطقة الخليج، على ضوء الاتفاق الأخير الذى تم التوصل إليه بشأن البرنامج النووى الإيرانى.

كما يبحث الجبير ولافروف الوضع فى العراق وليبيا، فضلا عن الوضع الصعب الذى تمر به عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة فى الشرق الأوسط، وسيتطرق الوزيران أيضاً إلى مواضيع الاقتصاد، ومناقشة سبل التعاون بين البلدين.

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مصر 365

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