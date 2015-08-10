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بالصور..محافظ البحيرة يوزع 35 دراجة نارية على ذوى الاحتياجات الخاصة

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قام الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم، بتوزيع 35 دراجة نارية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة بنطاق المحافظة بلغ سعر الدراجة الواحدة 7480 جنيه، ساهم المستفيد بها بمبلغ 3480 جنيه وتحملت مديرية التضامن 2000 جنيه من جمعية التكافل، كما قام بنك ناصر بتحمل 2000 جنيه بعد عمل أبحاث على المستحقين لتحديد الأولوية لهم، وذلك حسب نوع الإعاقة.

ووجه محافظ البحيرة إدارة مرور البحيرة بتسهيل إجراءات استخراج رخص تسيير تلك الدراجات للتيسير على أصحابها، مشيراً إلى وجود عدد 2 شباك مخصص لهم لاستخراج التراخيص اللازمة.

وحضر توزيع الدراجات بمجمع دمنهور الثقافى محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، وسعيد ماضى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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