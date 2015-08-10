أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفى الرابع بالبحيرة

Google+ Print
افتتح اليوم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة فعاليات الملتقى التوظيفى الرابع لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والعمالة الفنية والمتخصصة، الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضى بمشاركة عدد 73 شركة استثمارية من القطاع الخاص والاستثمارى.

ومن المقرر أن يتيح هذا الملتقى أكثر من 9500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، ويستمر فى تلقى طلبات المتقدمين الراغبين فى العمل على مدار اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة أهمية الملتقى فى توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع مؤهلاتهم مع مراعاة توزيعهم الجغرافي بنطاق المحافظة، بجانب التيسيرات التي يتيحها المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) فى إقراض وتمويل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الملتقى ثمرة تنسيق بين محافظة البحيرة ووزارتى الشباب والرياضة والقوى العاملة.

شهد فعاليات الملتقى محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وفتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد وخالد أبو الريش مدير مديرية الشباب والرياضة، وعلى عبد الله وكيل وزارة القوى العاملة، وحسن النوام المدير التنفيذى لتشغيل الشباب ومدير عام المشروعات ومنسق الملتقيات والإشراف العام بوزارة الشباب والرياضة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365