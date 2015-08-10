بالصور..افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفى الرابع بالبحيرة

افتتح اليوم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة فعاليات الملتقى التوظيفى الرابع لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والعمالة الفنية والمتخصصة، الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضى بمشاركة عدد 73 شركة استثمارية من القطاع الخاص والاستثمارى.

ومن المقرر أن يتيح هذا الملتقى أكثر من 9500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، ويستمر فى تلقى طلبات المتقدمين الراغبين فى العمل على مدار اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة أهمية الملتقى فى توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع مؤهلاتهم مع مراعاة توزيعهم الجغرافي بنطاق المحافظة، بجانب التيسيرات التي يتيحها المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) فى إقراض وتمويل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الملتقى ثمرة تنسيق بين محافظة البحيرة ووزارتى الشباب والرياضة والقوى العاملة.

شهد فعاليات الملتقى محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وفتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد وخالد أبو الريش مدير مديرية الشباب والرياضة، وعلى عبد الله وكيل وزارة القوى العاملة، وحسن النوام المدير التنفيذى لتشغيل الشباب ومدير عام المشروعات ومنسق الملتقيات والإشراف العام بوزارة الشباب والرياضة.



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