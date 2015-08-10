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تأجيل قضية "أنصار الشريعة" لجلسة 2 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين

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تأجيل قضية "أنصار الشريعة" لجلسة 2 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين تأجيل قضية "أنصار الشريعة" لجلسة 2 سبتمبر لتعذر حضور المتهمين
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد فهمى" وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار الشريعة" لجلسة الثانى من سبتمبر، لتعذر حضور المتهمين.

وكان القاضى قد بدأ الجلسة مشيرا بصدور قرار من وزير العدل ينص فى مادته الأولى على إلغاء القرار الصادر يوم 3 أغسطس، والذى نص فى مادته الثانية على نقل مقر انعقاد المحاكمات التى تنظهر هيئة المحكمة إلى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة.

وتابع القاضى مؤكداً ورود كتاب من مديرية أمن القاهرة أفاد بتعذر المتهمين فى قضية "أنصار الشريعة" نظراً لتزامن عرض تلك القضية المعروفة بـ"خلية الظواهرى" فى نفس التوقيت.

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مصر 365

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