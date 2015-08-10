بدء محاكمة "مرسى" و10 متهمين بالتخابر مع قطر.. وسماع شاهد إثبات

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وطالبت النيابة فى بداية الجلسة أجلاً لإعلام الشاهد الثالث فى القضية عبر المدعى العام العسكرى، لتستمع المحكمة الى الشاهد الخامس فى القضية "علاء الدين عبد الله" كبير مضيفى "مصر للطيران"، والذى أكد حضوره للمحكمة فور طلب منه ذلك.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.