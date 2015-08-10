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بالصور.. محافظ مطروح يلتقى مشايخ النجيلة لمناقشة مشاكلهم وتقديم حلول فورية

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عقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مؤتمرًا شعبيًا مع عمد ومشايخ وعواقل وشباب أهالى مدينة النجيلة، للتعرف على كل المشاكل التى تواجه الأهالى وتقديم الحلول الفورية.

واستمع المحافظ لأهم مشاكل العمد والمشايخ، والتى تركزت حول حاجة المدينة لتوصيل كابل كهرباء من محطة التحلية وحتى منطقة النجيلة البحرى بطول كيلومتر، بالإضافة إلى حاجة النجيلة البحرية لتوصيل خط المياه، وكذا حاجة الأهالى تطويرالوحدة الصحية بالمدينة.

وعلى الفور قرر المحافظ الاستجابة لمطالب الأهالى فورا بتوصيل كابل الكهرباء وخط المياه، بالإضافة إلى الموافقة على تطوير الوحدة الصحية بالمدينة، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى مدينة النجيلة والتجمعات المجاورة.

وأكد المحافظ أنه ستتم تلبية كل مطالب الأهالى التى تصب فى مصلحة المواطن والارتقاء بجميع الخدمات لرفعة مصرنا الحبيبة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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