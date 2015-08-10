انتهاء أعمال التطهير لإمداد قرية الأمل بالمياه فى الإسماعيلية

أكد المهندس خالد مدين، وكيل وزارة الرى بالإسماعيلية، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت بإجراء أعمال التطهيرات اللازمة لامتداد ترعة التوسع التى تخدم قرية الأمل لضمان وصول المياه لها.

كما تم الانتهاء من تركيب وحدات الطوارئ بكافة مشتملاتها على مواقع متعددة على ترعة التوسع لضمان تدفق المياه فى التوقيتات التى تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ويتفقد اليوم الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، مشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات والبالغ زمامها 4 آلاف فدان تمتد فى المسافة (من كيلو 25.650 وحتى كيلو 34.650) على ترعة التوسع حيث يتم تفقد وحدات المحطات (1-2-3) بتكلفة 4 ملايين جنيه علاوة على تفقد فروع الرى الآخذة من فرع 5 من ترعة التوسع والمغذية لقرية الأمل والاطمئنان على حالة وتصرفات المياه بالمناسيب الكافية.

ويتفقد مشروع الصوب الزراعية المقرر زراعتها ضمن المرحلة الأولى لقرية الأمل بمساحة 300 فدان بإجمالى عدد 514 صوبة زراعية تقوم على استخدام طرق الرى بالتنقيط لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه واستثمارها فى خدمة منظومة الاستزراع بالمنطقة، كما يتفقد مزرعة القوات المسلحة على مساحة 2000 فدان بناحية أبو سلطان والعبور.

مصدر بـ"الرى": حددنا التركيب المحصولى فى قرية الأمل

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