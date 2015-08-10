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تخلص من سموم المواد الحافظة بالشاى الأخضر والزنجبيل والكركم

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تخلص من سموم المواد الحافظة بالشاى الأخضر والزنجبيل والكركم تخلص من سموم المواد الحافظة بالشاى الأخضر والزنجبيل والكركم
الطعام المعلب والمحفوظ من أخطر أنواع الطعام التى نتناولها، والسبب يرجع للمواد الحافظة المضافة إليه، والتى تعد من أخطر السموم التى تدخل جسم الإنسان.

هذا ما يؤكده أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، موضحا أن المواد الحافظة المضافة للطعام المعلب تخزن بالجسم، وخاصة مع الاستمرار فى تناولها لفترات طويلة وبكميات كبيرة على مدار سنوات.

مضيفا أن تراكم تلك المواد السامة بالجسم يؤثر يشكل مباشر على عمل الكبد والكلى، وهو ما يؤدى بدوره إلى التأثير سلبا على جميع العمليات الحيوية فى جسم الانسان، ومنها عملية الأيض وحرق والتى تتعرض هى الأخرى للضعف الشديد .

يوضح خالد أن تناول أنواع معينة من الطعام والمشروبات الطبيعية يلعب دورا أساسيا فى تنقية الجسم من سموم المواد الحافظة، ويساعد على تنقية الكبد والكلى بشكل خاص، وهو ما يساعد على استرجاع الجسم طاقته وكفاءته فى العمل مرة أخرى.

وأهم تلك الأطعمة تبعا لرأى خالد هى الكركم والذى ينصح بإضافة ما لا يقل عن ملعقة صغيرة منه يوميا على الطعام أثناء إعداده، وأيضا تناول مشروب الشاى الأخضر بالزنجبيل مرتين يوميا، وهو ما يعمل على تخليص الجسم من السموم المتراكمة به.

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مصر 365

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