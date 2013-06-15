غدا.. سماع أقوال المغير والعزب وشتا في اشتباكات "الثقافة"

كتب : محمد سيف منذ 52 دقيقة

حددت نبابة قصر النيل بإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، جلسة تحقيق صباح الغد لبدء الاستماع لأقوال الناشط الإخواني أحمد المغير، المعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسسلمين وعمرو عبدالهادي عضو جبهة الضمير، والصحفية رشا العزب، والفنان أحمد شتا طرف ثان، لسماع أقوالهم في البلاغات المتبادلة بينهم في أحداث العنف التي وقعت أمام وزارة الثقافة بين عناصر من جماعة الإخوان، ومجموعة من المثقفين المعتصمين أمام وزارة الثقافة، احتجاجا على أخونة الوزارة والمطالبة بإقالة الدكتور علاء عبدالعزيز.

وأفادت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل أن الاتهامات بدأت بين الجانبين عندما تقدمت الصحفية رشا العزب وخالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والناشط السياسي حازم عبدالعظيم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل أثبتوا فيه دعوات جماعة الإخوان وتحديدا أحمد المغير لاقتحام اعتصامهم ، كما اتهم المغير أعضاء جبهة الإنقاذ وهم عبدالعظيم وداود والفنان أحمد شتا بالاعتداء عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه دخل على إثرها المستشفى وأجريت له إسعافات، وتم عمل 4 غرز في وجهه.

وكان الإخواني أحمد المغير، قال في محضر الشرطة إنه تعرض للضرب من حازم عبدالعظيم وخالد داود أثناء وصوله إلى ديوان عام وزارة الثقافة بصحبة العشرات، الذين حضروا لتأييد الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة على قراراته التي اتخذها لتطهير الوزارة من الفساد، وإنه فوجئ أثناء وقوفه بجانب عمرو عبدالهادي عضو جبهة الضمير، بعدد من المعتصمين بينهما عبد العظيم وداود ينهالون عليه بالضرب مما أدي إلى إصابته.