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إصابة نائب رئيس البرلمان اليمنى فى أبين

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إصابة نائب رئيس البرلمان اليمنى فى أبين إصابة نائب رئيس البرلمان اليمنى فى أبين
أصيب محمد على الشدادى نائب رئيس البرلمان اليمنى إصابة متوسطة وقتل 4 من مرافقيه فى كمين نصبه له عناصر من ميليشيات الحوثيين فى منطقة نقيل العرقوب بعد تجاوز المقاومة مدينة شقرة فى طريقها إلى لودر آخر معاقل الحوثيين فى أبين.

ونقل موقع / هنا عدن / عن مصادر محلية أن الشدادى وقوات موالية للشرعية كانوا فى الصفوف الأمامية فى الحرب ضد الميليشيات الحوثية فى أبين.

يذكر أن نائب رئيس البرلمان من جنوب اليمن وكان قد وصل إلى عدن ضمن الوزراء الذين وصلوا لتمهيد الاوضاع فى عدن قبيل عودة كاملة وقد تقدم صفوف المقاومة صوب أبين لتحريرها.

ومن ناحية أخرى أكدت مصادر المقاومة الشعبية فى أبين أنها سيطرت على مدينة الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ومنطقة العرقوب الجبلية الاستراتيجية التى تبعد عن مديرية شقرة بحوالى 50 كيلومترا أثناء تقدمهم لتحرير مديرية لودر وأنها أصبحت على مشارف مدينة العين. وأكدت المصادر أن المقاومة قضت على حوالى 45 من الميليشيات فى منطقة العرقوب.

على الصعيد ذاته أفاد مصدر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم الاثنين بأن المقاومة تمكنت من السيطرة على مديريتين بمحافظة إب وسط البلاد.

وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن أسمه إن المقاومة سيطرت على مديريتى بعدان والسدة ونشرت فيهما نقاط تفتيش تابعة لها.

وأشار إلى أن السيطرة جاءت بعد مواجهات خفيفة مع الحوثيين وقوات صالح فيما فر عدد من المسلحين الحوثيين خلال تلك المواجهات وسلم آخرون انفسهم للمقاومة.

يشار إلى أن المقاومة حررت أربع مديريات من الحوثيين وقوات صالح خلال الأيام الثلاثة الماضية، بدعم طيران التحالف الذى شن عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح قبل تقدم المقاومة نحو بعض المديريات.
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مصر 365

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