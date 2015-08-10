قاضى اقتحام سجن بورسعيد يصف مقطع فيديو: دانة مدفع.. والدفاع:دى عصاية

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، نظر قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد المتهم فيها 51 متهماً بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالى بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأثناء عرض الفيديوهات أثار مقطع فيديو الجدل داخل قاعة المحكمة، وذلك أثناء تدوين وصف الفيديو بمحضر الجلسة فقال القاضى في وصف الفيديو أنه يبدو فيه "دانة مدفع"، مما أدى إلى تدخل أشرف العزبى أحد أعضاء هيئة الدفاع، قائلًا "دى عصاية ياريس"، ليقول القاضى تم إثبات مداخلتك فى محضر الجلسة، وقال القاضى "عصاية غليظة كمان اثبت ذلك يا ابنى". موجها حديثه لسكرتير الجلسة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.