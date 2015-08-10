سفر 818 مصريا وليبيا وعودة 189 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن مطروح، فى بيان صحفى منذ قليل، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 818 إلى الجانب الليبى بينهم 173 مصريا و645 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات سفر عدد 91 شاحنة بضائع إلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارا بإنهاء إجراءات وصول 52 شاحنة مصرية عقب تفريغ حمولاتها بالجانب الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 189 مصريا وليبيا بينهم 162 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و27 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم حتى الآن 69 ألفا و650 مصريا منذ يوم 17 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وقيام سلاح الجو المصرى على إثر ذلك بدك مواقع الإرهابيين هناك.