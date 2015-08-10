وزراء التنمية المحلية والزراعة والرى بالإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات

تنتظر محافظة الإسماعيلية وصول اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، والدكتور حسام مغاورى، وزير الرى، وذلك لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والموارد المائية.

ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة وتفقد مشروع "قرية الأمل" الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا، باعتباره نموذجًا لباقى مشروعات المليون فدان، والذى يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط الخاص به تمهيدًا لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول والمشاركة.

ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة تفقد مشروع "سحارة سرابيوم"، الذى أقامته وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.