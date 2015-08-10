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الانتهاء من أعمال التوسعات بمحطة مياه العاشر تمهيدا لافتتاحها

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الانتهاء من أعمال التوسعات بمحطة مياه العاشر تمهيدا لافتتاحها الانتهاء من أعمال التوسعات بمحطة مياه العاشر تمهيدا لافتتاحها
تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، موقع محطة مياه العاشر من رمضان، لمتابعة تنفيذ اللمسات الأخيرة للمحطة، والتى من المزمع افتتاحها قريبا، حيث إنها من أكبر مشروعات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتبلغ الطاقة الإجمالية لها مليونا و200 ألف م3 يوميا، والمرحلة الأولى 600 ألف م3 يوميا، كما أن المشروع له أهمية كبيرة وتنموية، وتخدم المحطة مدن "العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، وشمال غرب خليج السويس".

وأكد رئيس الجهاز خلال زيارته للمحطة، أن تكلفة المحطة وصلت مليارا و900 ألف جنيه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال التوسعات، بالمرحلة الأخيرة الخاصة بخط مياه الواصل بين ترعة الإسماعيلية ومحطة الشرب بلبيس والعاشر، والتى كانت متوقفة منذ سنوات، وذلك بعد حل أزمة أهالى قرية أبوسمران وقبول التعويضات مقابل نزع ملكيتهم عن الأراضى التى ستمر عليها خطوط المياه، على أن يتم بناء منازل أخرى لهم على المساحة التى تم شراؤها، وتبلغ 4 آلاف متر لاستغلال 2800 م 2 للبناء عليها.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، أن مشكلة أهالى قرية أبو سمران قد انتهت ووافق جميع الأهالى بالقرية على قرار نزع الملكية وقبول التعويضات، موضحًا أنه لن يتم إخراج أحد من منزله قبل صرف التعويضات ليقوم ببناء منزله على الفدان الذى تم شراؤه بجوار قريتى أبو سمران.

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