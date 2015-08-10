"الأونروا":ارتفاع وفيات الأطفال الرضع فى غزة بسبب الحصار الإسرائيلى

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نسبة وفيات الأطفال الرضع فى قطاع غزة ارتفعت للمرة الأولى منذ خمسين عاما، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ نحو تسع سنوات.

وأفادت الأونروا، فى بيان صحفى اليوم، بأن نسبة وفيات الأطفال الرضع فى قطاع غزة عرفت تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ففى 1960 كان يموت 127 طفلا فى غزة قبل إنهاء عامهم الأول من أصل كل ألف مولود، وفى 2008 تراجع هذا العدد إلى 20.2رضيع من كل ألف.

غير أن آخر إحصاء قامت به وكالة الأونروا فى عام 2013 كشف أن نسبة الوفيات فى صفوف الأطفال الرضع ارتفعت إلى 22.4رضيع، كما ارتفع عدد الرضع الذين يموتون قبل أسبوعهم الرابع من 12 لكل ألف فى 2008 إلى 20.3 لكل ألف فى 2013، بحسب آخر بيانات الوكالة التى تقوم بإحصاء كل خمس سنوات.

>وقال اكيهيرو سايتا مدير برنامج الصحة فى وكالة الأونروا إن "نسبة وفيات الرضع هى أحد أفضل المؤشرات الصحية لكل شعب"، وتابع "أنه من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة رضع لكنى أخشى أنها تندرج فى إطار ظاهرة أوسع فى قطاع غزة".

وأضاف أن الأونروا "قلقة جدا من التأثير البعيد الأمد للحصار الإسرائيلى على البنى التحتية الصحية، والتزود بالأدوية والمعدات الطبية فى غزة".

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التى استمرت 51 يوما خلال الصيف الماضى خلفت نحو 2200 شهيد فلسطينى بينهم 530 طفلا وأكثر من 11 ألف جريح بينهم 3300 طفل.

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