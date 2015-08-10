بالصور.. محافظ الأقصر يقوم بجولة تفقدية لدير الأنبا باخوميوس الشايب

قام محمد بدر محافظ الأقصر، بزيارة تفقدية لدير الأنبا باخوميوس الشايب بمنطقة منشأة العمارى بناء على دعوة من نيافة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس الدير.

وتفقد محافظ الأقصر، المزارع والمشروعات الإنتاجية بالدير، من مزارع تسمين عجول وتربية الدواجن والمجزر المصاحب لها ومزارع الأعلاف، ومنتجات الألبان، ومعرض المشغولات اليدوية لشباب الدير، وورش النجارة والخراطة

> والحدادة، التي تعد أكبر ورشة على مستوى الصعيد.

وأشاد محافظ الأقصر، خلال الزيارة بالاكتفاء الذاتي الغذائي للمقيمين بالدير والمشروعات العدة التي يقيموها، كما أثنى على الاعتماد على الجهود الذاتية في تدبير حياتهم المعيشية.