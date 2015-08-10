وفاة 21 شخص وإصابة العشرات نتيجة موجة الحر التى تشهدها البلاد

لقي 21 شخصاً من كبار السن مصرعهم وأصيب 66 آخرون بالإجهاد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر.

وأفادت وزارة الصحة في بيانها التوضيحي لمتابعة الوضع الصحي في مصر أمس الأحد “أن 15 حالة وفاة و40 مصاباً في محافظة القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خرج من المصابين 29 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم والباقي تحت العلاج والملاحظة (…) وهم من محافظات القليوبية ومطروح والدقهلية بجانب محافظات البحر الأحمر وأسيوط و سوهاج و الأقصر إضافة إلى محافظة قنا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحةالدكتور حسام عبدالغفار، أعلن أن أربعة مواطنين لقوا مصرعهم، أمس الأحد، في القاهرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

أ ش أ