أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وفاة 21 شخص وإصابة العشرات نتيجة موجة الحر التى تشهدها البلاد

Google+ Print
وفاة 21 شخص وإصابة العشرات نتيجة موجة الحر التى تشهدها البلاد وفاة 21 شخص وإصابة العشرات نتيجة موجة الحر التى تشهدها البلاد

لقي 21 شخصاً من كبار السن مصرعهم وأصيب 66 آخرون بالإجهاد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مختلف محافظات .

وأفادت وزارة الصحة في بيانها التوضيحي لمتابعة الوضع الصحي في مصر أمس الأحد “أن 15 حالة وفاة و40 مصاباً في محافظة القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خرج من المصابين 29 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم والباقي تحت العلاج والملاحظة (…) وهم من محافظات القليوبية ومطروح والدقهلية بجانب محافظات البحر الأحمر وأسيوط و سوهاج و الأقصر إضافة إلى محافظة قنا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحةالدكتور حسام عبدالغفار، أعلن أن أربعة مواطنين لقوا مصرعهم، أمس الأحد، في القاهرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»