مهند يرفض أن يكون أباً لعثمان في مسلسل جديد

فوجىء الوسط الفني التركي، باعتذار الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند عن دور مهم في مسلسل جديد من بطولة الممثل الصغير أمير بيركيه الشهير بعثمان في مسلسل "على مر الزمان" وبالآغا الصغير في "الآغا الصغير".

وكانت الشركة المنتجة قد عرضت عليه دور والد أمير بيركيه في المسلسل، فاعتذر لتوقيعه عقد مسلسل جديد مع شركة "القمر" التي يملكها صديقه المقرب المنتج كريم شاتاي.

وأثار رفضه أن يكون أباً للممثل الصغير أمير بيركيه الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استحضر المتابعون له في مواقع التواصل الإجتماعي تراجع مسلسله الأخير "سيد كورت وشورى" جماهيرياً أمام مسلسل "الآغا الصغير" الذي تصدر لموسمين المركز الأول بنسبة المشاهدة في التصنيف الأسبوعي ، محققاً رقماً قياسياً عجز عنه كيفانش تاتليتوغ شخصياً هو ونجمتي ّ المسلسل فرح زينب عبدالله وفخرية أفجين التي تم التعاقد معها للموسم الثاني بأمل رفع نسبة مشاهدته .

كما أبدى المئات استغرابهم من عودة كيفانش تاتليتوغ للعمل في الدراما إثر إعلانه بعد مسلسله السابق "سيد كورت وشورى" قراره بالإبتعاد عن الشاشة الصغيرة للتركيز على السينما لكنه تراجع سريعاً عن قراره السابق.

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