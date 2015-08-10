أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الطب البيطرى بالقليوبية: بدء حملات التحصين ضد إنفلونزا الطيور

Google+ Print
الطب البيطرى بالقليوبية: بدء حملات التحصين ضد إنفلونزا الطيور الطب البيطرى بالقليوبية: بدء حملات التحصين ضد إنفلونزا الطيور
أعلن الدكتور عادل أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم التحضير مبكرا لمواجهة إنفلونزا الطيور على مستوى المحافظة والتى تظهر مع مدخل الشتاء وتحديدا مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

وقال أنور إنه تم الدفع بفرق لتحصين كل المزارع وتحصين الحضانات بواقع 60 إلى 90 ألف كتكوت عمر 13 يوما يوميا من خلال جرعة لقاح إنفلونزا الطيور لتحمى الكتكوت وتسمح له بالدخول للمنازل آمنا.

وحذر وكيل وزارة الطب البيطرى من مشكلة التربية المنزلية والتى تصل نسبتها 20% على مستوى الدولة معقبا بقوله إن التربية المنزلية هى أساس مشكلة الإنفلونزا فى وتتسبب فى ظهورالإنفلونزا البشرية.

وأضاف قائلا: القليوبية هى أول محافظة على مستوى الجمهورية تقوم بتحصين الحضانات وتحصين الطيور، حيث تم تحصين 70 ألف طائر خلال يوم أمس الأحد مجانيا بلقاح ، حيث تم الدفع بفرق لتحصين الدواجن فى 5000 مزرعة دواجن على مستوى القليوبية لإنتاج سلالات آمنة للتربية المنزلية.

وقال أنور، إن الزجاجة الواحدة من المصل تتكلف 300 جنيه وتقوم بتحصين حوالى 1000 كتكوت للحفاظ على الثروة الداجنة والبشر، حيث يتم صرف 1000 زجاجة أسبوعيا مصل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر