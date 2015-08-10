الطب البيطرى بالقليوبية: بدء حملات التحصين ضد إنفلونزا الطيور

أعلن الدكتور عادل أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم التحضير مبكرا لمواجهة إنفلونزا الطيور على مستوى المحافظة والتى تظهر مع مدخل الشتاء وتحديدا مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

وقال أنور إنه تم الدفع بفرق لتحصين كل المزارع وتحصين الحضانات بواقع 60 إلى 90 ألف كتكوت عمر 13 يوما يوميا من خلال جرعة لقاح إنفلونزا الطيور لتحمى الكتكوت وتسمح له بالدخول للمنازل آمنا.

وحذر وكيل وزارة الطب البيطرى من مشكلة التربية المنزلية والتى تصل نسبتها 20% على مستوى الدولة معقبا بقوله إن التربية المنزلية هى أساس مشكلة الإنفلونزا فى مصر وتتسبب فى ظهورالإنفلونزا البشرية.

وأضاف قائلا: القليوبية هى أول محافظة على مستوى الجمهورية تقوم بتحصين الحضانات وتحصين الطيور، حيث تم تحصين 70 ألف طائر خلال يوم أمس الأحد مجانيا بلقاح الحكومة، حيث تم الدفع بفرق لتحصين الدواجن فى 5000 مزرعة دواجن على مستوى القليوبية لإنتاج سلالات آمنة للتربية المنزلية.

وقال أنور، إن الزجاجة الواحدة من المصل تتكلف 300 جنيه وتقوم بتحصين حوالى 1000 كتكوت للحفاظ على الثروة الداجنة والبشر، حيث يتم صرف 1000 زجاجة أسبوعيا مصل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.