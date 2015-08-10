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الإعدام شنقا لـ6 متهمين في أحداث مجزرة «أولاد عمرو» بقنا

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الإعدام شنقا لـ6 متهمين في أحداث مجزرة «أولاد عمرو» بقنا الإعدام شنقا لـ6 متهمين في أحداث مجزرة «أولاد عمرو» بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة اليوم بالإعدام شنقا لخمسة متهمين حضوريا في جناية ” قتل عمد وسلاح ” وهم محمد شحاته حسن رقيب شرطة من قوة مديرية أمن الأقصر ومحمد جابر فريج مندوب شرطة من قوة مديرية أمن قنا وخضري فهمي عبدالنعيم – أمين شرطة من قوة مديرية أمن قنا وشاذلي فايز أبو الحسن – عامل وبشندي جابر عسران شحاته – عامل وغيابيا للمتهم “أبو الحسن فايز أبو الحسن.

كما قضت قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين آخرين فى نفس القضية .

ترجع وقائع القضية إلى 25 نوفمبر 2013 عندما حدثت مشاجرة بقرية أولاد عمرو بدائرة مركز قنا بسبب اصطدام توك توك بإحدى السيدات أثناء سيرها بالطريق مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين عائلتى سائق التوك توك والسيدة أدى إلى مقتل ستة أشخاص من العائلتين.

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