وصول جثمان عصام دربالة لدفنه بمسقط رأسه فى قرية بنى خالد بالمنيا

وصل، منذ قليل، جثمان الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، إلى مثواه الأخير بقرية بنى خالد بمدينة ملوى التابعة لمحافظة المنيا.

وفور وصول الجثمان أكدت الأسرة أن مراسم العزاء ستتم بديوان "دربالة" بالقرية.

يذكر أن جثمان "دربالة"، تحرك من مشرحة زينهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعد أداء صلاة الجنازة داخل المشرحة فى حضور عدد من قيادات الجماعة الإسلامية الذين وفدوا من المحافظات للسفر إلى محافظة المنيا لدفن الجثمان.

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