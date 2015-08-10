مصدر بـ"الرى": الوزارة لديها خطة للحفاظ على الأمن المائى المصرى حتى 2050

أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن الوزارة لديها خطتها المائية لإدارة ملف المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل، وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان والوزارات المعنية، لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسية وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير التقليدية، وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية بالإضافة إلى مواجهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية فضلاً عن الارتقاء بمنظوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأشار المصدر،الى أنه كان لابد من الاعتماد على موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائى، لانخفاض نصيب الفرد من المياه فى المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن مصر تعانى من ضعف فى مواردها المائية، حيث أن حصة مصر ثابتة منذ عام 1959، وقت أن كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 25 مليون نسمة، والآن يستخدمون نفس الحصة رغم زيادة عدد السكان.

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