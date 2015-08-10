أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الرى": الوزارة لديها خطة للحفاظ على الأمن المائى المصرى حتى 2050

Google+ Print
مصدر بـ"الرى": الوزارة لديها خطة للحفاظ على الأمن المائى المصرى حتى 2050 مصدر بـ"الرى": الوزارة لديها خطة للحفاظ على الأمن المائى المصرى حتى 2050
أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن الوزارة لديها خطتها المائية لإدارة ملف المياه حتى عام 2050 للحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل، وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والإسكان والوزارات المعنية، لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية المياه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستراتيجية تقوم على عدة محاور رئيسية وهى تنمية الموارد المائية والتقليدية وغير التقليدية، وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية بالإضافة إلى مواجهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية فضلاً عن الارتقاء بمنظوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأشار المصدر،الى أنه كان لابد من الاعتماد على موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائى، لانخفاض نصيب الفرد من المياه فى المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن تعانى من ضعف فى مواردها المائية، حيث أن حصة مصر ثابتة منذ عام 1959، وقت أن كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 25 مليون نسمة، والآن يستخدمون نفس الحصة رغم زيادة عدد السكان.


>- "الرى" تضع خطة عاجلة لتحديد الاحتياجات المائية لتنمية شرق قناة السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»